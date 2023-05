Obwohl etliche Ausbildungsformen attraktiviert und finanziell unterstützt werden, mangelt es in den Pflegeheimen weiterhin an Arbeitskräften. Auch, weil die Ausbildung Zeit braucht. Um das bestehende Personal zu entlasten, helfen Land und Gemeinden seit Jahresbeginn mit: Sie finanzieren 120 Vollzeit-Hilfskräfte ohne spezielle Ausbildung, die das ausgebildete Personal entlasten sollen. Diese Aktion, die mit Juni ausläuft, wurde Dienstag vom Regierungskollegium bis (vorerst) Ende des Jahres verlängert. Die Kosten für das halbe Jahr, von Land und den Gemeinden finanziert, betragen 2,4 Millionen Euro, so Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) als Sozialreferentin.