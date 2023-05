Neue (alte) Landesregierung, neuer Landtag - das ist auch in den Reihen der (unbefristeten) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Vertragsbediensteten eine Zeit der personellen Veränderungen und Wechsel aus einem Regierungsbüro in eine Fachabteilung oder von einer Fachabteilung in einen Landtagsklub.