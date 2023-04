Der Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) warnt vor dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Die Notfallversorgung sei entgegen anderslautenden Beteuerungen nicht mehr gesichert, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. "Es tritt jetzt ein, was lange prognostiziert wurde. Das Gesundheitssystem bricht zusammen", betonte ÖGKV-Präsidentin Elisabeth Potzmann. Zum Artikel