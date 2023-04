Eigentlich wollte die Kärntner FPÖ am Mittwoch nach ihrer Klubklausur in Gödersdorf, Gemeinde Finkenstein, ihr politisches Programm für das heurige Jahr vorstellen. Die Pressekonferenz nach Beendigung der Sitzung erschöpfte sich jedoch in heftiger Kritik an der Regierungskoalition von SPÖ und ÖVP. Das von Rot und Türkis veröffentlichte Programm sei "inhaltslos", kritisierte Angerer, der in der angelaufenen Regierungsperiode vom Nationalrat als Klubobmann in den Landtag wechselte.