Insgesamt 16 Bundesräte wurden zu Beginn der Sitzung am Freitag angelobt. Darunter auch vier aus Kärnten. Claudia Arpa, Manfred Mertel (SPÖ), Isabella Theuermann (FPÖ) und Sandra Lassnig sind für Kärnten offiziell in die Länderkammer eingezogen. Aufgrund der Verluste bei der Landtagswahl am 5. März hat die SPÖ ein Mandat verloren. Turnusmäßig übernimmt Kärnten im zweiten Halbjahr 2023 die Präsidentschaft der Länderkammer. Arpa wird damit für ein halbes Jahr Bundesratspräsidentin.