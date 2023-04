Alle fünf Jahre, zum Beginn einer neuen Periode ist es so: Umfassend, auf Personen und Wahlen bezogen ist die Tagesordnung, wenn am Donnerstag der neu gewählte Kärntner Landtag zum ersten Mal tagt. Über sechs Stunden, bis gegen 15 Uhr, wird die konstituierende Sitzung dauern, ehe danach die Militärmusik im Landhaushof aufspielt.

Beginn der Sitzung, die online live und auch im ORF direkt übertragen wird, war um 9.15 Uhr. Der Rahmen ist festlich: Oben auf den Zuschauerrängen sitzen stolze Familienangehörige und einige Ehrengäste, unten im Plenarsaal sprachen die Abgeordneten die Gelöbnisformel. Peter Kaiser (SPÖ) wurde erneut zum Kärntner Landeshauptmann gewählt. Der Gesamtwahlvorschlag, in dem Kaiser und die anderen sechs Regierungsmitglieder zur Wahl standen, wurde von 22 der 36 Abgeordneten – genau der Zahl der Abgeordneten der SPÖ-ÖVP-Koalition – mit Ja bestätigt. Einen Eklat gab es vor der Regierungserklärung Kaisers: Die FPÖ zog aus dem Landtag aus und protestierte damit gegen die Regelung, wonach nach der Ansprache des Landeshauptmanns keine andere Partei mehr die Möglichkeit zu einer Rede hat.

Neben Kaiser wurden Gaby Schaunig (SPÖ) zur Ersten Landeshauptmannstellvertreterin und Martin Gruber (ÖVP) zum Zweiten Landeshauptmannstellvertreter gewählt und angelobt. Die Landesratsposten entfallen auf Beate Prettner, Daniel Fellner, Sara Schaar (alle SPÖ) und Sebastian Schuschnig (ÖVP). Sie alle und auch ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter gelobten, ihr Amt "nach bestem Wissen und Gewissen" auszuüben. Was auffällt: Sechs der sieben Ersatzmitglieder für die Regierungsmannschaft sind Frauen, einzig LH Peter Kaiser wird bei Abwesenheit bei einer Regierungssitzung von Manuel Jug (er ist auch Obmann des Zentralverbandes Slowenischer Organisationen) vertreten.

Zuvor war Reinhart Rohr (SPÖ) zum Ersten Landtagspräsidenten gewählt worden, die beiden weiteren Präsidenten sind Christoph Staudacher (FPÖ) und Andreas Scherwitzl (SPÖ).

Das Procedere dauerte lange, denn für die geheimen Wahlen musste sich jeder Abgeordnete immer aufs Neue vom Platz erheben, zur Wahlurne gehen und den Stimmzettel einwerfen. Wobei das Regierungsteam in einem Wahlgang gewählt wurde. Auch die Ausschüsse, wo die inhaltliche Arbeit zu Gesetzesnovellen wie Jugend-, Tierschutz oder Finanzen, Raumordnung stattfindet, werden gebildet; die Zahl der Mitglieder, aufgeteilt auf die vier Landtagsparteien, wird festgelegt.

Ehre für den Ältesten

Im Detail: Der an Jahren älteste Abgeordnete eröffnete die Sitzung. Es ist Karl Markut, der in der Vergangenheit für die SPÖ als Abgeordneter im Landtag saß und jetzt für das Team Kärnten neuerlich einzieht. Der Lavanttaler ist 68 Jahre alt und "schlägt" damit ÖVP-Langzeit-Mandatar Herbert Gaggl (67). Markut hatte das Zepter allerdings nur kurz, bis zum dritten Tagesordnungspunkt (von insgesamt elf), in der Hand: bis zur Wahl der Landtagspräsidenten.

Neue alte Regierung

Zum Finale der Sitzung gibt es die Regierungserklärung des neu- bzw. wiedergewählten Landeshauptmannes. Peter Kaiser (SPÖ) geht in die dritte Periode. Er ist seit 2013 im Amt. SPÖ (15 Mandate), FPÖ (neun Mandate), ÖVP (sieben) und Team Kärnten (fünf) bleiben weiter die vier Parteien im Landtag. Das Team Kärnten steigt mit nunmehr fünf Abgeordneten von der bisherigen Interessengemeinschaft zum Klub auf. Die vier Klubchefs werden Herwig Seiser (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ), Markus Malle (ÖVP) und Gerhard Köfer (Team Kärnten).

Angerer ist einer von insgesamt 13 Bürgermeistern, die im Kärntner Landtag sitzen werden. Gleich wie Köfer erhält er als Klubobmann ein reduziertes Gehalt (7690 Euro brutto), weil sie als Bürgermeister von Mühldorf (Angerer) bzw. Spittal an der Drau (Köfer) "einen weiteren Beruf mit Erwerbsabsicht ausüben", so steht es im Kärntner Bezügegesetz. In diesem sind alle Politikergehälter verankert. Malle und Seiser als Klubobmänner ohne weiteren Beruf erhalten 9570 Euro brutto, 14-mal im Jahr. Parteisteuer, Klubabgabe sind davon zu zahlen, ebenso Sozialversicherung und Steuern.

Wenige Frauen

Was mit Blick auf die 36 Abgeordnetenplätze drastisch auffällt: Die Spitzenfunktionen sind ausschließlich von Männern besetzt: Die drei Präsidenten und vier Klubobleute sind Männer. In Summe gibt es nur sechs Frauen (vier SPÖ, eine ÖVP, eine Team Kärnten) unter den 36 Mandataren. Wobei nun drei der vier Bundesräte Frauen sind, auch sechs der sieben Ersatz-Regierungsmitglieder. 19 Abgeordnete sind neu im Landesparlament.

Eine Frau wird Präsidentin

Claudia Arpa (SPÖ) wird Bundesrätin und wird mit dem turnusmäßigen Vorsitz Kärntens im zweiten Halbjahr 2023 Bundesratspräsidentin © Markus Traussnig

In der Landesregierung (drei Frauen unter sieben Mitgliedern) und im Bundesrat mit vier Kärntner Sitzen ist die Frauenquote besser: Isabella Theuermann (FPÖ), Claudia Arpa (SPÖ) und Sandra Lassnig (ÖVP) werden als Bundesrätinnen gewählt und angelobt. Für die SPÖ kommt als zweiter Manfred Mertel dazu. Theuermann ist Stadträtin in Wolfsberg und Parteisekretärin der FPÖ, Arpa war zuletzt Landtagsabgeordnete. Lassnig ist Gemeindevorständin in Liebenfels und hat im Wahlkreis Ost um nur 180 Stimmen ein Landtagsmandat verpasst. Deshalb war es Parteichef Martin Gruber wichtig, dass sie den Bundesrat-Sitz erhält. Auf diesem hätte gerne die Bürgermeisterin von Pörtschach und bisherige Landtagsabgeordnete Silvia Häusl-Benz Platz genommen, wie aus den ÖVP-Reihen zu erfahren ist. Für Arpa wird es eine spannende Bundesratsära. Denn turnusmäßig übernimmt Kärnten im zweiten Halbjahr 2023 die Präsidentschaft. Arpa steht dann für ein halbes Jahr an der Spitze der Länderkammer.