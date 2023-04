Mehr Windräder und Freiflächen-PV: "Energiewende" der Kärntner Koalition

Blick auf gewichtige Passagen im SPÖ-ÖVP-Regierungsprogramm: Was ist geplant, was fehlt, welche Kehrtwenden stehen an. Die Koalition will Handbremse beim Ausbau regenerativer Energie bremsen. Kein Verkauf von Flughafen-Areal.