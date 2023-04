Kärnten-Koalition 2.0, das war nur ein Arbeitstitel für die Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP nach der Landtagswahl am 5. März. Nach zweieinhalb Verhandlungswochen war in der Vorwoche inhaltlich alles unter Dach und Fach, in den letzten Tagen wurde noch an Details gefeilt und das Ausverhandelte fertig ausformuliert. Die Hauptakteure einmal mehr: Andreas Scherwitzl (SPÖ) und Markus Malle (ÖVP).