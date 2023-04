Kärnten-Koalition 2.0, das war nur ein Arbeitstitel für die Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP nach der Landtagswahl am 5. März. Nach zweieinhalb Verhandlungswochen war in der Vorwoche inhaltlich alles unter Dach und Fach, in den letzten Tagen wurde noch an Details gefeilt und das Ausverhandelte fertig ausformuliert. Die Hauptakteure einmal mehr: Andreas Scherwitzl (SPÖ) und Markus Malle (ÖVP).

Finaler Akt

Mittwoch um 10.30 Uhr kommt es zum gewichtigen und finalen Akt: Im Lakeside Park in Klagenfurt wird das Regierungsprogramm 2023 bis 2028 von den beiden Parteichefs Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) präsentiert. Interessierte können via Livestream online dabei sein. Auf 83 Seiten bzw. in sieben Kapiteln sind die Schwerpunkte für die politische Arbeit in den nächsten fünf Jahren festgeschrieben. So wie schon vor fünf Jahren, als sich SPÖ und ÖVP ebenfalls zur Koalition zusammenfanden, ist die Präambel wieder viersprachig verfasst: Deutsch, Slowenisch, Italienisch und Englisch. Die Zusammenarbeit von SPÖ und ÖVP geht in die dritte Periode. Von 2013 bis 2018 gab es eine Dreierkoalition mit den Grünen.

Erfahrene Chefverhandler: Markus Malle, Andreas Scherwitzl © GERD EGGENBERGER

22 Unterschriften

Das Regierungsprogramm wird Mittwoch von 22 Personen unterzeichnet: von den jeweils elf Verhandlern von SPÖ und ÖVP; an der Spitze Landeshauptmann Peter Kaiser und der designierte Zweite Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber. Bis zuletzt nicht öffentlich kommuniziert wurden regierungsinterne Ressortverschiebungen in den roten bzw. türkisen Reihen. Nicht verraten wurde Dienstag, welchen Namen sich diese Koalition für die nächsten fünf Jahre gibt. Die "Kärnten-Koalition", auf 98 Seiten zusammengefasst, war es bis jetzt.