Der Unmut bleibt: Nachdem in der Vorwoche die Betreiber von privaten und gemeinnützigen Pflegeheimen in Kärnten (mit 4000 der gesamt 5900 Pflegebetten in Kärnten) öffentlich drastisch ihre Finanzlage aufgezeigt und mehr Geld vom Land gefordert haben, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, legten sie am Freitag nach: Der "deutliche Appell an das Land Kärnten, angesichts des drohenden Zusammenbruchs der Pflegebetreuung über die Finanzierung der Heime zu verhandeln, blieb ungehört". Von Landeshauptmannstellvertreterin, Sozialreferentin Beate Prettner (SPÖ) habe es "noch immer keine Reaktion auf den Hilferuf der Heimbetreiber gegeben", wird per Presseaussendung betont. Die betroffenen Heimbetreiber seien weder zu einem Gespräch eingeladen noch kontaktiert worden. "Wir brauchen jetzt zeitnahe Gespräche mit dem Land, um einen künftigen Zusammenbruch der Pflegebetreuung in Kärnten zu verhindern", sagte Christian Polessnig als Berufsgruppensprecher der Alten- und Pflegeheime in der Wirtschafskammer. Deshalb wende man sich jetzt auch an Landeshauptmann Peter Kaiser als Chef der Landesregierung.

"Menschen werden verängstigt"

Auf die Kritik der Heimbetreiber hingewiesen, stellt Prettner gegenüber der Kleinen Zeitung (so wie bereits nach der Pressekonferenz in der Vorwoche) klar: "Wir werden nach der Regierungsbildung in aller Seriosität Gespräche führen." Sie lehne diese Art der Kommunikation (via Pressekonferenz und Presseaussendung, Anm.) strikt ab, so Prettner. "Anstatt sich direkt mit mir in Verbindung zu setzen, wurden Tausende ältere, pflegebedürftige Menschen massiv verunsichert und verängstigt. Ich stand und stehe immer für einen konstruktiven Austausch zu Verfügung." Von Seiten der Heimbetreiber hieß es in der Vorwoche, dass es mit Prettner zwar immer wieder Gespräche gegeben habe, diese jedoch ohne Auswirkungen geblieben seien. Die Heimbetreiber fordern nicht nur einen Kostenausgleich für die letzten zwölf Jahre, sondern auch eine deutliche Erhöhung der Sockelbeträge (plus 400 Euro), damit die Heime in Zeiten der Teuerungen wirtschaftlich geführt werden können.

Kein Geld für Investitionen

Brieflich wenden sich die Heimbetreiber nun zwecks raschem Gesprächstermin auch an Landeshauptmann Peter Kaiser als Chef der Landesregierung. Es hieß, dass mehr als Hälfte der privaten und gemeinnützigen Heimbetreiber bereits rote Zahlen schreiben und vor dem Aus stünden. Investitionen seien nicht mehr möglich. Zwischen dem, was das Land zahle und was die tatsächlichen Kosten für die Heime seien,klaffe eine Differenz von nunmehr 20 Prozent.