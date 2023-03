Kärnten kontert: "Keine Einkaufszentren auf grüner Wiese genehmigt"

NGO AllRise kündigt wegen hoher Bodenversiegelung Klage gegen politische Entscheidungsträger in Bund und Land an. In Kärnten werde durchs neue Raumordnungsgesetz deutlich weniger Fläche verbaut. Im Straßenbau seien 95 Prozent Sanierungen.