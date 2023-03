Am 13. April, wenn sich der neu gewählte Kärntner Landtag zur konstituierenden Sitzung trifft, dann wird er bundesweit mit einem Merkmal herausragen: Die Grünen sind in allen anderen Landtagen vertreten, die Neos mit Ausnahme des Burgenlandes auch. Beide Kleinparteien haben am 5. März die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den 36-sitzigen Kärntner Landtag nicht geschafft. Mit SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten sind vier Parteien vertreten. So wie in den vergangenen fünf Jahren. Bis 2018 waren auch die Grünen und das BZÖ, also gesamt sechs Fraktionen im Landtag vertreten.