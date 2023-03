Wenn jetzt die Parteibasis entscheidet, wer im Führungsstreit zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil die Bundes-SPÖ führen soll, dann sind in Kärnten rund 10.000 SPÖ-Mitglieder am Zug. Wie die bundesweite Mitgliederbefragung im Detail ablaufen soll, auf diese Infos wartet SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher noch. Im Bundesparteipräsidium nächste Woche in Wien werden die Entscheidungen fallen. "Wir werden die Abwicklung der Befragung unterstützen. Unsere Hauptaufgabe wird es sein, möglichst viele Mitglieder zum Mitmachen zu bewegen", so Sucher. Beim Bundesparteitag, der der Befragung folgt, sind es dann rund 40 Delegierte aus Kärnten, die mit entscheiden.