Mit der Angelobung als Landtagsmandatar endet in der Woche vor oder nach Ostern für FPÖ-Chef Erwin Angerer nach knapp neun Jahren die Zeit als Nationalratsabgeordneter. Er wechselt vom Parlament in Wien ins Kärntner Landesparlament. Wer Angerer in Wien nachfolgt, ist noch nicht geklärt. Auf der Nationalratswahlliste von 2019 sind Max Linder, Sandra Wassermann und Wendelin Mölzer auf den nächsten Rängen platziert. Wobei: Linder hat wieder ein Landtagsmandat, Wassermann ist Stadträtin in Klagenfurt. Beide müssten auf das Nationalratsmandat verzichten, damit Wendelin Mölzer auf den Angerer-Sitz nachrücken könnte.