Ist das ein Promi oder doch "nur" ein Politiker oder Politikerin? Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, wie eine – freilich nicht repräsentative – Straßenumfrage zeigt.

Das Team von Kleine Zeitung Next hat Klagenfurt unsicher gemacht – ausgerüstet mit diversen Fotos. Manche davon zeigen Stars wie Melissa Naschenweng, andere wiederum die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen der Kärntner Landtagswahlen. Politiker oder Promi: Hätten Sie es gewusst? Und: Was glauben Sie, hinter welchem Foto wurde ein "Playboy" vermutet? Die Antworten auf all diese Fragen gibt es im Video.

Alle Hintergründe und Infos zu den anstehenden Wahlen gibt es hier nachzulesen.

Video: Politiker oder Promi?