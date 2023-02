In den vergangenen zehn Jahren hat sich die wirtschaftliche Dynamik in Kärnten "völlig gewandelt". Diesen Schluss zog Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) nach der Regierungssitzung am Dienstag, in der über die Finanzpolitik der rot-türkisen Koalition Bilanz gezogen wurde. Schaunig: Noch in den Jahren zwischen 2002 und 2012 lag Kärnten beim Wirtschaftswachstum je Einwohner auf Platz sechs unter den österreichischen Bundesländern. In den letzten fünf Jahren hat es die Führung übernommen.