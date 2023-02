Mit einer Lobeshymne auf die Landesbediensteten beendete Donnerstag Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in seiner Funktion als Personalreferent die Diskussion in der "Aktuellen Stunde" im Landtag. Sie war auf Antrag des Teams Kärnten (TK) dem angeblichen "Postenschacher" bei der Besetzung von Spitzenpositionen gewidmet. Köfer hatte im Vorfeld eine Liste von Spitzenbeamten vorgelegt, die seiner Einschätzung zufolge allesamt aus der "Kaiser-Partie", also aus dem Umfeld des Landeshauptmannes stammen.