Bei der Sportlergala in Velden im Dezember 2022 wurde Martin Hinteregger eine Sonderehrung des Landes Kärnten zuteil. Der 67-fache Nationalspieler und Euro-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt beendete mit 29 Jahren seine Fußball-Profikarriere und kehrte in seine Heimat Kärnten zurück. Von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wurde Martin Hinteregger bei der Gala in Velden auch eine Ehrenurkunde anlässlich des "Rücktritts vom Spitzensport" überreicht.