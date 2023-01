Knapp 1000 Mitglieder weniger binnen eines Jahres: Auch in der Evangelischen Kirche Kärnten/Osttirol sinken die Zahlen deutlich; die Problematik verläuft parallel zur katholischen Kirche. Im Vorjahr traten 757 Personen aus der evangelischen Kirche aus (und 88 ein), so Superintendent Manfred Sauer. Mitsamt den Todesfällen und Wegzügen gibt es binnen eines Jahres um 956 Mitglieder weniger. Das kräftige Minus macht 17,4 Prozent aus. Nur in Oberösterreich ist es noch höher (17,8 Prozent). Die Katholische Kirche Kärnten verlor 2022 über 5300 Mitglieder durch Austritte (plus 1000 Personen oder plus 22 Prozent gegenüber dem Jahr 2021).