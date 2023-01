Die Politik lebt auch von strahlenden Bildern. Was das betrifft, war das Klagenfurter Becken im Winter keine optimale Wahl. Erst nach Ende der SPÖ-Neujahrsklausur an Tag zwei hat sich der Nebel über dem Seepark-Hotel am Wörthersee etwas verzogen. Für ein eher trist wirkendes Video aller Teilnehmenden bei einem Kurzmarsch hat sich die Partei in den sozialen Netzwerken bereits Spott und Häme eingehandelt. Die Wahl des Ortes hatte aber ohnehin einen anderen Grund. In zwei Monaten wird in Kärnten ein neuer Landtag gewählt. Der amtierende Landeshauptmann Peter Kaiser gehört zu den wenigen Zugpferden der SPÖ und erwartet sich für den Wahlgang auch Rückenwind aus Wien. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will, was das Wahlziel betrifft, "keine Latten in der Öffentlichkeit legen". Kaiser selbst gibt einen "Vierer vorne" nach rund 48 Prozent bei der Wahl vor fünf Jahren als Ziel aus.