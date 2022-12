Der Gender-Leitfaden samt Begleit-Wörterbuch für die Kärntner Landesverwaltung sorgte auch in der Landtagssitzung am Donnerstag für Diskussionen. Wie man gerade jetzt "in der dramatischen Energie- und Teuerungskrise [...] ein unsinniges 71-seitiges Gender-Wörterbuch" erarbeiten habe können, wollte FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann von der zuständigen Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) wissen. Da diese krankheitsbedingt ausgefallen ist, blieb die Anfrage vorerst unbeantwortet.