Sowohl die Kärntner ÖVP, als auch die SPÖ schalteten Inserate in regionalen Medien in denen ihre Spitzenkandidaten der jeweiligen Bezirke Antworten auf Fragen zu politischen Schwerpunkten der Partei beantworten. Die ÖVP zum Thema Asyl und die SPÖ streicht die Vorzüge des Kärntner Pflege-Pakets hervor. Was sich einzeln betrachtet wie authentische Aussagen der Kandidaten ließt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als nicht sehr individuell: Alle gaben die exakt selben Antworten.