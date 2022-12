Sechs SPÖ-Politiker preisen in sechs Inseraten das Kärntner Pflege-Paket an: "In Kärnten hat die Zukunft der Pflege bereits begonnen", sagt SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser, sagt der 1. Landtagspräsident Reinhart Rohr, sagt der zweite Landtagspräsident Jakob Strauß und sagen auch die SPÖ-Landtagsabgeordneten Claudia Arpa, Ruth Feistrizer und Christina Patterer. Ein gemeinsamer Satz mag nicht verwundern, doch tatsächlich sind alle Anzeigen und Fragebeantwortungen völlig identisch. Getauscht wurden nur die Fotos und Namen der Personen, die vermeintlich die Fragen zur Pflege in Kärnten beantworten. Eine Praxis der politischen Kommunikation die in Kärnten gerade Schule macht, erst kürzlich schaltete die ÖVP zum Asylthema Werbeanzeigen nach dem selben Schema.