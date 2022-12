Arbeitspflicht für Asylwerber? Wenn es nach der Kärntner ÖVP geht, lautet die Antwort: Ja. In den Illustrierten der Kärntner Regionalmedien erschien vergangene Woche in Form einer bezahlten Anzeige des Klubs ein Interview zum Thema. Vier Fragen, vier Antworten - in allen Ausgaben beinahe Wort für Wort gleich. Eigentlich nicht ungewöhnlich, in diesem Fall aber schon. Denn obwohl die Antworten dieselben waren, durfte sie je nach Ausgabe ein anderer Politiker geben. So sagte Landesrat Martin Gruber im "St. Veiter" dasselbe wie sein Kollege Sebastian Schuschnig im "Feldkirchner". Landtagsabgeordnete Silvia Häusl-Benz schaffte es mit ihrem beinahe wortgleichen "Interview" in die vom selben Medienunternehmen verlegte "Woche" für Klagenfurt-Land.