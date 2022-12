Für den Kärntner Diözesanbischof Josef Marketz wird es eine Premiere. Wenn kommende Woche Österreichs Bischöfe mit ihrem Vorsitzenden Erzbischof Franz Lackner vom 12. bis 17. Dezember ihren Ad-limina-Besuch in Rom durchführen (der letzte fand 2014 statt), so ist Marketz zum allerersten Mal dabei. Er wurde im Feber 2020 in Klagenfurt zum Bischof geweiht und folgte Alois Schwarz nach. Der wechselte im Sommer 2018, begleitet von schweren Vorwürfen zu seiner Amts- und Lebensführung in Kärnten, nach St. Pölten und hinterließ eine zutiefst aufgewühlte Diözese.