Seit 2018 darf der - ansonsten geschützte - Fischotter in Kärnten unter strengen Auflagen bejagt werden, um den Fischbestand zu sichern. Jetzt ist zum zweiten Mal die entsprechende Verordnung ausgelaufen. Landesrat Martin Gruber (ÖVP) wird diese ein drittes Mal erlassen. Das Begutachtungsverfahren ist abgeschlossen, der entsprechende Beschluss soll am Dienstag in der Regierungssitzung fallen.