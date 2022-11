Als Wahlzuckerl vor der Landtagswahl am 5. März will es Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) keinesfalls interpretiert wissen: 2023 soll es wieder einen Kärnten-Bonus geben, also Zahlungen des Landes für Personen, die mit den Teuerungen kämpfen. Bereits ab Jänner soll mit den Überweisungen gestartet werden. "Es ist bitter genug, über den kalten Winter kommen zu müssen", kontert Kaiser auf den "Wahlzuckerl"-Hinweis.