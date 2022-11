Die Kärntner FPÖ verschärft mit Blick auf die Landtagswahl 2023 den Ton in Richtung Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Die Freiheitlichen plakatieren jetzt „Host an Kaiser ... host ka Geld mehr“ oder „Host an Kaiser ... host kolt im Winter“. Hinter dieser Kampagne steckt die Villacher Werbeagentur "Krassgrün". Auch bei Jörg Haider hat die FPÖ wieder Anleihe genommen. Dieser plakatierte einst "Österreich zuerst", jetzt heißt es "Kärnten zuerst". Vielleicht kommt die Inspiration aber doch von Donald Trumps "America First". Jedenfalls will Parteichef Erwin Angerer mit der neuen Kampagne "wichtige Themen des täglichen Lebens" ansprechen, wie er sagt.