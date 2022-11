Seine Zeit als aktiver Politiker ist lange her, von 1994 bis 1998 saß er für das Liberale Forum im Nationalrat. Losgelassen hat den Unternehmer Hans Peter Haselsteiner die Politik aber nie so ganz. Bei der Nationalratswahl 2013 unterstützte er die Neos finanziell und trat auch als Ministerkandidat auf, 2014 wurde er von der Partei in den ORF-Stiftungsrat entsandt.