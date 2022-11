Wahlkampf in Winterkälte und dann Anfang März der Wahltermin: So ist es alle fünf Jahre in Kärnten. Vor fünf Jahren fanden die Landtagswahlen am 4. März statt, der Urnengang 2023 findet am 5. März statt. Was seit Monaten inoffiziell so gehandelt wird und worauf die Parteien ihren Wahlkampf aufbauen, das wird in der Regierungssitzung am Dienstag per Verordnung der Landesregierung fixiert: Der 5. März wird zum Termin für die Landtagswahl 2023. Nach diesem Beschluss können wichtige Termine festgelegt werden: Der Stichtag (3. Jänner) für Fristen und Termine, wie beispielsweise die Einreichung der Kandidatenlisten, ab wann es Wahlkarten gibt oder wann der Vorwahlfreitag stattfindet.