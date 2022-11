Mehr Bewegung im Schulunterricht soll in Zukunft keine graue Theorie mehr sein. An dem bundesweiten Pilotprojekt "Tägliche Bewegungseinheit" beteiligt sich Kärnten mit eigenem Konzept in der Region "Carnica Plus". Vom Rosental bis nach Klagenfurt sind in 15 Gemeinden 18 Schulen mit 67 Klassen und 17 Kindergärten mit 35 Gruppen mit dem Ziel dabei, die Gesundheit und das Wohlbefinden von 3000 Kindern zu fördern und dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken. Die Pilotphase ist für dieses und das nächste Schuljahr fixiert, danach soll evaluiert werden.