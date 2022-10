Rund 226.000 Menschen in Beschäftigung in Kärnten, eine Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent. Von Rekordarbeitslosigkeit zu Rekordbeschäftigung. Geht es krisenbedingt bald wieder in die andere Richtung?

PETER WEDENIG: Den großen Einbruch am Arbeitsmarkt sehe ich trotz Energiekrise, Lieferkettenproblemen und Inflation nicht. Wir reden immer noch von leichtem Wirtschaftswachstum. Dazu geht die Baby-Boomer-Generation in Pension – damit geht das Arbeitskräftepotenzial zurück.