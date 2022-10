Es sollte der letzte große Wurf für die SPÖ bzw. für die SPÖ-ÖVP-Koalition in dieser zu Ende gehenden Legislaturperiode sein. Doch ob das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das schrittweise kleinere Gruppengrößen und verbesserte Gehälter sowie Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bringen soll, noch vor der Landtagswahl am 5. März beschlossen wird, ist offen. Landeshauptmann Peter Kaiser als Bildungsreferent kündigte Montag eine abschließende Runde mit dem Koalitionspartner sowie mit Städte- und Gemeindebund an. Der Gesetzesentwurf werde „in wenigen Tagen in Begutachtung gehen“. Der Beschluss wäre auch zu Beginn der neuen Periode möglich. Wobei Kaiser beim Parteitag im Sommer aufhorchen ließ: „Dann wird das Gesetz zur Koalitionsbedingung für die kommende Partnerwahl.“