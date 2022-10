Für den Landtagswahlkampf haben sich die Kärntner Grünen Unterstützung aus der Steiermark geholt. Stefan Samonig (36), ein gebürtiger Klagenfurter, hat seit 2017 für die steirische Landesorganisation grüne Wahlkämpfe mitorganisiert, war für Kampagnen und Projektmanagent zuständig. Seit 1. Oktober ist er (statt Christine Klösch) neuer Landesgeschäftsführer. Mit November wird auch Christina Auer als Pressesprecherin nach Kärnten wechseln. Großes Ziel der Kärntner Grünen ist es, nach der Wahlschlappe 2018 am 5. März 2023 mit Spitzenkandidatin Olga Voglauer den Wiedereinzug in den Landtag zu schaffen. Kärnten ist das einzige Bundesland, in dem Grüne nicht im Landesparlament sitzen. In der Steiermark kam man bei der letzten Wahl auf sechs Mandate (gesamt 48) bzw. auf 12 Prozent (plus 5,4).