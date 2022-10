Kärnten ist anders. Bei der Bundespräsidentenwahl im Jahr 2016 war das so, diesmal auch wieder. Damals lag der freiheitliche Kandidat Norbert Hofer im ersten Wahlgang in Kärnten mit fast 39 Prozent der Stimmen weit vorne. Irmgard Griss kam auf knapp 23 Prozent, Alexander Van der Bellen nur auf 14 Prozent. In Kärnten hätte die Stichwahl also Hofer gegen Griss gelautet.

Die erste Hochrechnung kurz nach 17 Uhr brachte Alexander Van der Bellen am heutigen Sonntag österreichweit eine absolute Mehrheit. In Kärnten liegt er auch vorne, hat hier aber keine absolute Mehrheit und müsste laut aktueller Ergebnisse in eine Stichwahl. Bereits vollständig ausgezählt ist in Kärnten der Bezirk Hermagor - hier kommt Van der Bellen auf 53,6 Prozent der Stimmen, dahinter folgt Walter Rosenkranz mit 20,1 Prozent. In einigen bereits ausgezählten Gemeinden im Bezirk Spittal, etwa im Mölltal, liegt Walter Rosenkranz hingegen vor Van der Bellen. Im Bezirk Klagenfurt-Land müsste Van der Bellen (46,7 Prozent) gegen Walter Rosenkranz (23,36 Prozent) in eine Stichwahl.

Insgesamt waren um kurz vor 18 Uhr bereits 130 von 132 Gemeinden in Kärnten ausgezählt. Van der Bellen kommt demnach in Kärnten auf 42,4 Prozent, Walter Rosenkranz auf 27,1 Prozent, dahinter folgen Tassilo Wallentin (10,3 Prozent), Gerald Grosz (8,4 Prozent) und Dominik Wlazny (8 Prozent). In 22 Kärntner Gemeinden liegt Walter Rosenkranz vor Alexander Van der Bellen. Die Kärntner Gemeinde Nötsch veröffentlichte ihr Wahlergebnis zu früh - offenbar aufgrund eines technischen Fehlers.

