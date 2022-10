Kärnten ist anders. Zumindest bei der Bundespräsidentenwahl im Jahr 2016 war das so. Damals lag der freiheitliche Kandidat Norbert Hofer im ersten Wahlgang in Kärnten mit fast 39 Prozent der Stimmen weit vorne. Irmgard Griss kam auf knapp 23 Prozent, Alexander Van der Bellen nur auf 14 Prozent. In Kärnten hätte die Stichwahl also Hofer gegen Griss gelautet.