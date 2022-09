Nach den internen Turbulenzen der vergangenen Wochen hat die Kärntner FPÖ am Montagabend in ihren Gremien (Präsidium und Landesparteivorstand) ihre Listen für die Kärntner Landtagswahl im kommenden Jahr fixiert. „Die FPÖ zieht geschlossen in die Landtagswahl 2023“, wird Landesparteisekretärin Isabella Theuermann in einer Aussendung zitiert. Im Landesparteivorstand gab es eine Gegenstimme, heißt es.