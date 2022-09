Mit Überraschungen wird in der Landtagssitzung nächste Woche aufgewartet. In der Fragestunde ist es diesmal so, dass Mandatare der ÖVP SPÖ-Regierungsmitglieder befragen. Also den eigenen Koalitionspartner, mit dem man ohnehin in engster Abstimmung ist. Bisher war es üblich, dass die Vertreter der Oppositionsparteien, also von FPÖ und Team Kärnten, die Regierungsvertreter von SPÖ und ÖVP befragten. In den SPÖ-Reihen spricht man deshalb "von Wahlkampf der ÖVP", manche orten "Sand im Getriebe".