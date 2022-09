Sie gilt als „Bibel“ für die (politische) Arbeit in den Gemeinden, ist das gesetzliche Regelwerk für Organisation, Zuständigkeiten, Fristen in den 130 Kärntner Gemeinden (Villach und Klagenfurt haben eigene Statuten). Die „Allgemeine Gemeindeordnung (AGO) wurde seit dem Vorjahr stark überarbeitet und damit modernisiert. Am Dienstag wird die von Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) als Gemeindereferent vorgelegte Novelle in der Landesregierung beschlossen. Im Landtag soll der Beschluss im Oktober erfolgen. Die Neuerungen würden ab 2023 gelten. Fellner will , „moderne, offene, effiziente Arbeit in den Gemeinden ermöglichen“.