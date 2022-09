Die Krankheit der Vergesslichkeit und Veränderung ist im Alltag sehr präsent, der heutige Welt-Alzheimertag macht es deutlich: In Kärnten gibt es rund 30.000 an Demenz erkrankte Personen, das sind fünf bis sieben Prozent der Gesamtbevölkerung. Rund 2000 Neuerkrankungen pro Jahr kommen dazu. Bis zum Jahr 2050 werden es mehr als 4000 pro Jahr sein. In Kärntens Pflegeheimen haben über 50 Prozent der Bewohner die Diagnose Demenz. Weltweit gibt es 35 Millionen Demenzkranke.