Eigentlich müssten die Initiatoren des Kärntner Seenvolksbegehrens, Walter Polesnik und Gerhard Godescha, aktuell in Jubelstimmung sein. Nach jahrelangem Kampf für freie Seezugänge und gegen den Verkauf öffentlicher Uferbereiche, nach einem Volksbegehren mit 12.000 Unterschriften und dem Landtagsbeschluss zur Aufnahme mehrerer Punkte in die Landesverfassung wird das Gesetz nun in Kraft treten. "Die Bundesregierung hat die Zustimmung gegeben, ich habe es unterschrieben. Ende September, Anfang Oktober ist es rechtskräftig", sagt Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ).