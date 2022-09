"Preise runter!" So lautet der Slogan für eine bundesweite Demonstration, zu der der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) am Samstag aufruft. Die Initiatoren fordern von der Politik rasche Maßnahmen, um die von der Kostenexplosion bei Lebensmitteln, Energie, Wohnen und Mobilität betroffene Bevölkerung zu entlasten. Erstmals veranstaltet die Gewerkschaft in allen Bundesländern solche Großdemonstrationen. In Klagenfurt ziehen die Demonstranten ab 14 Uhr vom ÖGB-Haus in der Bahnhofstraße zur Schlusskundgebung vor der Landesregierung.