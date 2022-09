So extrem wundgelegen, dass der Steißknochen zu sehen war, die Frau war nur noch 42,5 Kilo schwer, verstarb nach wenigen Tagen im Krankenhaus: Nach dem Aufzeigen entsetzlicher Pflegemängel in einem Salzburger Pflegeheim durch die Volksanwaltschaft stellt sich die Frage, wie in Kärnten die Kontrolle in Pflegeheimen abläuft? Laut Sozialreferentin Beate Prettner wurden die Kontrollen in den vergangenen Jahren nahezu versechsfacht, nach Mängeln werde engmaschig kontrolliert, zuweilen werden hohe Strafen erteilt.