Zwei Wochen vor der turnusmäßig nach der Sommerpause am 29. September stattfindenden ersten Landtagssitzung verlangt die FPÖ als Oppositionspartei eine Sondersitzung des Kärntner Landtages. Am Freitag soll der Antrag eingebracht werden, die Sitzung muss dann in Wochenfrist, also nächste Woche stattfinden. Die Freiheitlichen mit Klubobmann Gernot Darmann sehen Dringlichkeit wegen der hohen Energiekosten bzw. generellen Teuerungswelle. "Die Bevölkerung wird von den Preissteigerungen erdrückt", so Darmann. Die Pressekonferenz am Dienstag musste er alleine bestreiten. Parteichef Erwin Angerer ist an Corona erkrankt. Die FPÖ fordert, "dass das Land Kärnten alles zu tun hat, um der Bevölkerung bestmöglich unter die Arme zu greifen".