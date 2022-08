Gerd Kurath, Sprecher des Landes Kärnten, will in den Landtag. Dieses Vorhaben, über das die Kleine Zeitung exklusiv berichtete, hat eine heftige politische Diskussion ausgelöst – auch innerhalb der SPÖ. Kurath wird auf Listenplatz 7 im Wahlkreis 3 (Villach und Villach-Land) ins Rennen gehen, wie der Bezirksparteivorsitzende Reinhart Rohr bestätigt. Ein Einzug in den Landtag ist von dieser Stelle aus unwahrscheinlich, die Opposition lässt trotzdem kein gutes Haar an dieser Idee.