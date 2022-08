"Wollen wir die Fachkräfte im Beruf halten, müssen sich die Rahmenbedingungen und Löhne rasch spürbar verbessern", sagte Niko Swatek, Klubobmann der Neos Steiermark. Er sprach von eklatanten Unterschieden bei den Einstiegsgehältern der Elementarpädagoginnen und -pädagogen - und veröffentlichte eine Tabelle, nach der angeblich Kärnten und die Steiermark das Schlusslicht bilden würden. Man stütze sich dabei auf Zahlen der Statistik Austria sowie einzelner Bundesländern - konkret genannt wurden die Steiermärkische Gemeinde-Betragsanpassungs-Verordnung sowie das Dienst- und Besoldungsrecht der Gemeindebediensteten Burgenland. In Kärnten würde das Einstiegsgehalt der Elementarpädagoginnen und -pädagogen demnach 2066 Euro betragen, im Burgenland 2835.

Jetzt hat sich der Gemeindebund Kärnten zu Wort gemeldet: Die von den Neos veröffentlichten Zahlen würden vorne und hinten nicht stimmen, stellt Landesgeschäftsführer Peter Heymich klar. Denn das Einstiegsgehalt der Elementarpädagoginnen und -pädagogen liege seit 1. Jänner 2022 in 130 Kärntner Gemeinden bei 2823 Euro: "Damit rangiert die Entlohnung nur zwölf Euro unter den bestzahlenden Burgenländern, wobei selbst hier zu prüfen wäre, welche Wochendienstzeit gilt." Auch vor der Gehaltsanpassung hätten die Elementarpädagoginnen und -pädagogen im öffentlichen Dienst ein höheres Einstiegsgehalt als von den Neos angegeben erhalten.

In Kärnten gelte diese Entlohnung außerdem für 37,5 Stunden pro Woche effektive Dienstzeit, sagt Heymich: "Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass wir aktuell im öffentlichen Dienst sogar die höchsten Gehälter zahlen." Unterschiede könne es lediglich bei den Bediensteten der Statuarstädte Klagenfurt und Villach geben sowie bei den Privatangestellten - bei Letztgenannten gibt es aufgrund des bundesweit gültigen Kollektivverträge aber ohnehin wenig Spielraum und somit auch kaum Unterschiede in den Bundesländern.

Neues Gesetz in Arbeit

In Kärnten arbeite man laut Gemeindebund auch im Zuge des in Arbeit befindlichen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes geplant, die Gehaltssituation für Elementarpädagoginnen und -pädagogen in der Privatwirtschaft so weit wie möglich zu verbessern.