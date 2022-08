In der katholischen Kirche Kärnten gibt es jetzt einen Spezialfall, der weit über die Diözesangrenzen hinaus einzigartig sein dürfte. Denn ein gebürtiger Deutscher, der in Liechtenstein zum Priester geweiht wurde und zehn Jahre lang dem Kärntner Klerus angehörte, Kaplan in Völkermarkt war, lebt jetzt in Obdachlosigkeit in Völkermark. Der Mitfünfziger schläft entweder im Freien oder im Auto. Die Obdachlosigkeit sei selbst gewählt, betont Stadtpfarrer und Dechant Zoltan Papp im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.