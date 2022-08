Die Erinnerungen sind präsent: Drei Wahlgänge inklusive eines verschobenen Wahltermins, also über sieben Monate brauchte es vor sechs Jahren, bis Alexander Van der Bellen im Dezember 2016 als Bundespräsident feststand. Diesmal, so die Erwartung und Hoffnung, soll alles glattlaufen, auch in Kärnten: Wenn am 9. Oktober bundesweit nach sechs Jahren wieder die Bundespräsidentenwahl stattfindet, dann ist das in Kärnten quasi der Probelauf für die Landtagswahlen am 5. März 2023.