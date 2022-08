Zwischen dem, was intern gesprochen und kolportiert wird und offiziellen Aussagen liegen in Parteien oft Welten. In der ÖVP ist das der Fall, seit Christian Kresse als Geschäftsführer der Kärnten Werbung abberufen wurde und Klaus Ehrenbrandtner mit Jänner 2023 dessen Nachfolger wird. So wurde es von den Eigentümern beschlossen: Von der Kärntner Beteiligungsverwaltung als Mehrheitsgesellschafter, nicht aber von der Wirtschaftskammer mit Präsident und Wirtschaftsbund-Chef Jürgen Mandl als Minderheitsgesellschafter (gleich wie die AK). Wobei nicht viele aus den schwarzen Reihen offiziell etwas zur Causa sagen wollen. Was auch vielsagend ist.