Weniger Neuverschuldung im Landesbudget 2022 am Jahresende als mit dem Budgetvoranschlag angenommen, weil diszipliniert agiert wurde? Was in den letzten Jahren möglich war, wird es heuer nicht geben. Das kann Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) jetzt schon sagen. Die enormen Unwetterschäden in Treffen und Afritz reißen Gräben ins Landesbudget. Zudem sind Ausgleichs- und Hilfsmaßnahmen wegen der Teuerungswelle notwendig. Und ab Herbst wird wieder mit Zusatzausgaben wegen der Pandemie gerechnet.